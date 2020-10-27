Instagram DM ile Messenger’ı Birleştiren Özellik Türkiye’de Kullanıma Sunuldu

Facebook geçtiğimiz ay kullanıcı deneyimini etkileyebilecek önemli bir karar almıştı. Alınan karar neticesinde Instagram DM ile Messenger özelliklerini birleşmişti. Kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayan özellik bugün itibarıyla ülkemizde de kullanıma sunuldu.

Instagram DM İle Facebook Messenger Birleşti

Facebook’un aldığı karar ile beraber Instagram DM ile Messenger birleşti. Instagram kullanıcıları yeni mesajlaşma özelliklerine erişebilmek için Messenger’a geçme seçeneğine sahip oldu. Messenger kullanan veya Instagram ve Facebook Messenger’a yeni kayıt olan kullanıcılar ise ortak mesajlaşma deneyiminden otomatik olarak yararlanabilecek. Facebook kullanıcıları artık Instagram kullanıcılarına, Instagram kullanıcıları da Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilecek. Facebook Messenger ile Instagram DM’nin birleşmesi kullanıcılara büyük bir kolaylık sağladı.

Instagram üzerinden gönderilen mesajlar ve yapılan görüşmeler Instagram uygulamasında kalırken, anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’ı kullanan kullanıcılar Instagram’da yer alan arkadaşlarına ve aile bireylerine uygulamayı indirmeden mesaj gönderebilecek. Aynı durum Instagram kullanıcıları için de geçerli. Yani, Instagram kullanıcıları da Messenger’da yer alan kullanıcılara mesaj gönderebilecek.

Instagram kullanıcıları Messenger’daki spesifik bir mesaja cevap verebilme, mesaj iletebilme, kişiselleştirilebilir sohbet renkleri ve temaları gibi özelliklerine de erişebilecek. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, insanların gittikçe artan bir hızla özel alanlarda iletişim kurmayı tercih ettiklerini belirtti.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, yaptığı açıklamada, “Halihazırda bir milyardan fazla insan aile ve arkadaşlarıyla paylaşım yapmak, vakit geçirmek ve kendilerini ifade etmek için Messenger’ı kullanıyor. Biz de bu sebeple Messenger ve Instagram deneyimlerini birleştirerek Messenger’ın sahip olduğu en güzel özellikleri Instagram’da da erişilebilir kılmak istedik. Bu yeni güncellemeyle birlikte, umuyoruz ki topluluğumuza sevdiklerine ulaşmak için hangi uygulamayı kullanacaklarını düşünmelerine gerek kalmadığı ve bağlantı kurmanın daha da kolaylaştığı bir mesajlaşma deneyimi sunacağız” ifadelerini kullandı.

Facebook’un yayımladığı blog yazısına göre uygulamalar arası iletişimin yanı sıra birlikte izleme, selfie çıkartmaları, sohbet renkleri, mesaj kontrolleri ve geliştirilmiş şikayet ve engelleme güncellemeleri gibi özellikler de eklenecek.

Instagram DM ile Messenger’ın birleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram mesajlar ile anlık mesajlaşma platformu Messenger’ın birleşimi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.