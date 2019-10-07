Instagram, Facebook’tan Kaldırılan Özelliği Test Ediyor

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz haftalarda Grup Hikayeleri özelliğini sonlandıracağını duyurmuştu. Nitekim 26 Eylül’de platformdan kaldırılan bu özellik artık Facebook’ta kullanılamıyor. Ancak görünüşe göre yine de bu özellikten tamamen vazgeçilmiş değil.

Uygulamaların gizli özelliklerini ve güvenlik zaafiyetlerini açığa çıkarmasıyla tanınan Jane Manchun Wong, Instagram’da Grup Hikayeleri özelliği ile ilgili bazı test kodları bulduğunu duyurdu.

Özelliğin çalışma şekli ise oldukça basit. Özelliği kullanmak için yapmanız gereken tek şey "Grup Hikayesi olarak paylaş" seçeneğini seçmeniz. Yakın Arkadaş olarak işaretlediğiniz kişiler dışında daha küçük bir sosyal çevre ile maceralarınızı paylaşmak istediğiniz anlarda bu özelliği kullanabilirsiniz.

Instagram is testing Group Story pic.twitter.com/zNKaV19kYA — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 Ekim 2019

Ancak şimdilik test aşamasında olan bu özelliğin Instagram’a geleceğinin de bir garantisi yok. Yine de özelliğin Facebook’tan ziyade Instagram’a daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Instagram’da grup mesajlarıyla doğrudan bağlantılı olarak hikaye etiketleri zaten bulunduğu için, Grup Hikayeleri özelliği bu platformda daha sevilen ve sık kullanılan bir özellik haline gelebilir.