Instagram Hikayeler'de Soru Cevap Dönemi

Artık Instagram Hikayeler'de iki yönlü basit anketlerden çok daha fazlasına erişim sağlayan soru cevap özelliği yer alıyor. Bundan böyle Instagram Hikayeler üzerinde istediğiniz konuda sorular sorup insanların fikirlerini alabilirsiniz.

iOS ve Android için yayınlanan yeni özellik kapsamında Instagram Hikayeler aracılığıyla takipçilerinize istediğiniz konuda sorular sorabileceksiniz. Özellikle anketler yeniliğinden sonra dikkat çeken bu özelliğin ilk aşamada kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebiliriz.

Q&A sticker olarak adlandırılan bu özelliğin en büyük artısı ise Instagram dışına çıkmadan insanlarla daha rahat erişim sağlayabiliyor olmanız. Hikayenize yerleştireceğiniz soru etiketinin alt kısmında ufak bir boşluk yer alıyor. Takipçiler bu alana konu hakkındaki cevaplarını veriyor ve Hikayeyi paylaşan kullanıcı cevapları izleyiciler listesinde görebiliyor. Eğer bu cevaplara tepki veya yanıt vermek istiyorsanız, yeni bir Hikaye içerisine bu cevapları yerleştirebiliyorsunuz.

Farklı farklı alanlardaki kullanıcılara hitap etmeyen çalışan Instagram'ın yeni özellik ile soru-cevap yapan sosyal mecralara kullanıcı kaptırmayacağı düşünülüyor. Zaten mantık olarak birebir olan Q&A sticker'ların tek farkı, Hikaye yayınlandıktan 24 saat sonra kaybolması. Ancak Hikayeyi yayınlayan kişi zaten cevaplara bakmış ve tepkisini göstermiş oluyor.

Eğer yeni özelliği test ederseniz görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!