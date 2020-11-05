Instagram Hikayeler'in Tepki Verme Özelliği Düzenleniyor

Gelecek bir tarihte uygulamalara eklenmesi planlanan özellikleri tanıtmakla tanınan Alessandro Paluzzi, Instagram Hikayeler'in tepki verme özelliğine ilişkin yapılacak yeni bir düzenleme işlemini uygulamalara gelecek özellikleri duyurmak için kullandığı Twitter hesabını kullanarak duyurdu. Instagram, Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntülerine bakılırsa kullanıcıların uzun bir zamandır istediği bir düzenleme işleminde bulunabilir.

Instagram Hikayeler'in Tepki Verme Özelliği Yeniden Ele Alınıyor

Instagram yaklaşık olarak bir iki yıl önce sosyal medya platformunu kullanan kişilerin başkalarının hikayelerine hızlı tepkiler vermesine olanak veren yeni bir özelliği kullanıma sunmuştu. Instagram kullanıcıları, sosyal medya uygulamasına yeni eklenen özellikle birlikte uzun bir zamandır mesajlar kısmını kullanmasına gerek kalmadan hikayelere birbirinden farklı emojileri kullanarak tepki verme imkanından faydalanabiliyordu.

Instagram Hikayeler'in tepki verme özelliği çoğu kullanıcının hoşuna gitmiş olsa da bu özellik uzun vadede çok can sıkıcı bir hale gelme potansiyele sahip olan bir özellikti çünkü herhangi bir kullanıcı, herhangi bir sosyal medya kullanıcısının hikayesine tepki verdikten sonra verilen tepki hikaye sahibine mesaj olarak gönderiliyordu. Bu muhtemelen özelliğin sosyal medya uygulamasına eklendiği ilk günden bugüne kadar sık sık eleştirilen bir durum olmuştu. Instagram, kullanıcıların eleştirisini dikkate almış olacak ki bu can sıkıcı durumu sonunda çözüme kavuşturuyor.

Instagram Hikayeler'de yer alan bu seçenek, Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan videodan da görülebileceği üzere içerik oluşturucularının hikayelerine verilen tepkileri artık doğrudan hikaye sahibine mesaj olarak gönderilmiyor. Instagram'da hikaye paylaştıktan sonra hikayelere kimin ne tepki verdiğinin nasıl görüntüleneceği hakkında şu an kesin bir bilgi bulunmuyor ancak kullanıcıların büyük bir kısmı, hikayeyi görüntüleyen kişilerin olduğu bölümde kimin hangi tepkiyi verdiğini öğrenmek mümkün olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf ve video tabanlı sosyal medya platformlarından Instagram'a eklenecek olan bu özellik kısa vadede çok fazla kullanıcının beğenisini alacak gibi görünüyor fakat yukarıda da belirtildiği üzere, sosyal medya platformunda paylaşılan hikayelere sosyal medya kullanıcılarının hikayeye ne tepki verdiğini öğrenmek, kullanıcıların şu an eski bildirime alışmış olmasından ötürü başlangıçta çok kafa karıştırıcı olabilir.

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