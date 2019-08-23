Instagram Kullanıcılarına Kötü Haber: Reklam Sayıları Artıyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak gösterilen Facebook, kısa bir süre önce Instagram'ı satın almıştı. Şirket bu satın almanın hemen ardından Instagram platformunu da Facebook gibi yapmaya çalıştı.

Birçok Instagram kullanıcısı son zamanlarda daha fazla reklam gördüğünü söylemeye başlamıştı. Yayınlanan bir rapora göre Facebook yöneticileri geçen yıl Instagram reklam oranlarını artırmak istediğini ifade etmişti. Verilen bu talimat sonrasında gerçekten de Instagram reklamları neredeyse 2 kat arttı.

Instagram keşfet bölümünde de reklam sayıları artıyor

Facebook şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg ınstagram'ın keşfet bölümüne daha fazla odaklanacaklarını ifade etmişti. Ona göre bu durum Instagram'ın genel reklam yükünü ciddi oranda azaltacaktı.

Onun bu açıklamasından sonra Instagram keşfet bölümünde de çok daha fazla reklam gösterilmeye başlandı. Bu platformda çok fazla yerde reklam göstermek mümkün olmadığı için genellikle hikayeler ve keşfet bölümü tercih ediliyor. Hikayelerde geçiş bölümlerinin neredeyse tamamında reklam kullanılıyor.

Instagram reklam gelirlerinin Facebook reklam gelirlerine göre çok fazla geride kalması şirketi böyle bir strateji izlemeye itti. Ayrıca her iki platformda da e-ticaret üzerinde daha fazla çalışılma yürütülüyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde her iki platform da reklam gösterimini daha da artıracak. Peki sizce de Instagram bu tür reklam politikaları ile kullanıcıları kendisinden uzaklaştırır mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.