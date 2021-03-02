Instagram Live Rooms Kullanıma Sunuldu!

Instagram Live Rooms özelliği uzun bir beklemenin ardından kullanıma sunuldu. Aynı anda dört kişiye kadar canlı yayın yapılmasına imkân veren özelliği sosyal medya platformunun kullanıcıları ile buluşturan Instagram özellikle yayına daha fazla katılımcı eklemek isteyen kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Instagram Live Rooms Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Instagram bugün eş zamanlı olarak dört kişinin bir canlı yayında konuşabileceği, soruları yanıtlayabileceği Live Rooms isimli özelliğini kullanıcıların deneyimine sundu. Uygulama daha önce Facebook Live'a benzer şekilde sadece bir kişi ile yayın yapılmasına olanak tanıyordu ancak şirketin yeni özelliği katılımcı limitinin de artmasını sağladı.

Sosyal medya şirketi, yeni özelliğin soru ve cevap başta olmak üzere birçok formatla kullanılabileceğini söyledi. Örneğin müzisyenler çevrim içi (online) başlattığı yayında kullanıcıların müzik ihtiyacını karşılayabilecek. Öte yandan ikili sohbet yerine daha büyük bir grupla sohbet etmek, sohbetin kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için oldukça faydalı olabilir.

Şirket, canlı alışveriş deneyimleri gibi birçok amaçla kullanılabilecek bu özelliğin oldukça yaratıcı bir şekilde kullanılabileceğini, kullanıcıların açısından geniş bir fırsat yelpazesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Yeni özelliğin sadece daha fazla kullanıcı ile canlı yayın yapma işlevi sunmak dışında daha birçok görevi olduğunu belirten şirket, içerik oluşturucularının Live Rooms ile nasıl daha fazla para kazanabileceğine de değindi. Instagram, COVID-19'un ortaya çıktığı ilk günlerde takipçilerin favori içerik oluşturucularını desteklemesini sağlamak için rozetleri tanıtmıştı. Rozetlerin sunduğu en önemli avantajlar, rozet sahibinin adının yanında canlı yayın boyunca o rozetin görünmesi ve yorumlarının öne çıkmasıydı.

Takipçiler, Live Rooms'taki içerik oluşturucularını desteklemek için rozet satın almanın yanı sıra alışveriş ve bağış gibi çeşitli özellikleri kullanabilir. Şirket, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek moderasyon ve ses gibi birbirinden çeşitli araçları da kullanıma sunacağını söyledi.

Canlı yayına daha fazla konuk alma olanağı, içerik oluşturucunun takipçi kitlesini büyütmesine de fayda sağlayabilir çünkü yayınıza birisi katıldığında yayına katılan kişinin takipçilerine de bildirim gidecektir. O kişinin olduğu yayını izlemek isteyenler sizin de yayınıza gelecek ve sizi takip etme ihtimali artacaktır.

Instagram'ın katılımcılardan herhangi birinin engellediği kullanıcının yayına katılmasına güvenlik önlemleri nedeniyle izin vermediğini de belirtelim. Peki, Instagram Live Rooms ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.