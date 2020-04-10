Instagram Masaüstü Sürümü için DM Özelliğini Ekledi

En çok kullanılan sosyal ağlardan birisi olan Instagram, kullanıcılarına masaüstü sürümü sunmuştu. Ancak masaüstü sürümü, mobil uygulamanın sahip olduğu bütün özelliklere sahip değildi. Şirket, masaüstü sürümünü geliştirmek için çalışmalarına devam ettiğini belirtmişti. Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda Instagram, masaüstü sürümü için doğrudan mesajlaşabilme (DM) özelliğini kullanıcılara sundu.

Doğrudan mesajlaşma (DM) özelliği, Instagram kullanıcıları tarafından en çok kullanılan özelliklerden birisi. Masaüstü sürümüne sahip bir kullanıcı, hesabına bir mesaj geldiği zaman, mesajı görüntüleyebilmek ve cevaplayabilmek için mobil uygulamayı kullanmak durumunda kalıyordu.

Instagram Masaüstü Versiyonunu Geliştirmek için Çalışmalarına Devam Ediyor

Yaklaşık bir yıldır, DM özelliğini masaüstü uygulamaya eklemek için çalışan Instagram ekibi, sonunda DM özelliğini, Instagram masaüstü versiyonu kullanıcılarına sundu. Bu özellikle birlikte masaüstü versiyonu kullanıcıları artık bilgisayarlarından Instagram hesaplarıyla ilgili çok daha fazla işlem gerçekleştirebilecek.

DM özelliğinin bütün masaüstü kullanıcıları için henüz aktif olmadığı belirtilirken, kısa süre sonra bütün masaüstü kullanıcılarının bu yeni güncellemeye sahip olabileceği söylendi. DM özelliğinin yanı sıra, masaüstü versiyonunun mobil versiyonla eş seviyeye gelmesi için Instagram ekibinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.