Instagram Mesajlaşma Özelliğine Büyük Yenilik Geliyor!

Facebook, Instagram ve Messenger sohbetlerini birleştirme kararı aldı. The Verge'deki habere göre Facebook, yeni güncelleme ile Instagram ve Messenger sohbetlerini birleştirecek. Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram mesajlaşma özelliğine gelecek büyük yenilik ile dikkat çekmeyi başardı. Mesajlaşma özelliğine gelecek yenilik ile ilgili detaylar haberimizde.

Instagram Mesajlaşma Özelliğine Messenger Hizmeti Geliyor

İddiaya göre birçok kullanıcı Instagram uygulamasını açtığında "Instagram'da mesaj göndermenin yeni bir yolu var" yazısının yer aldığı bir güncelleme ekranı ile karşılaştı. Güncelleme detaylarında "sohbetler için yeni renkli görünüm", "daha fazla emoji", "mesajları kaydırarak yanıtlama" ve belki de en ilgi çekici kısım "Facebook kullanan arkadaşlarınız ile sohbet edin" yazısı yer alıyordu. Söz konusu güncelleme Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda göründü.

Instagram uygulaması üzerinden güncelleme ekranı ile karşılaşan kullanıcılar, "Güncelle" butonuna dokunduktan sonra uygulamaya bazı yeni özellikler eklendi. Popüler sosyal medya platformu güncellendikten sonra sağ üst kısımdaki DM (Direkt Mesaj) simgesi yerine Messenger simgesi görünmeye başladı. Yakında tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacak olan özellik sayesinde Instagram kullanıcıları Facebook hesaplarında ekli olan arkadaşları ile sohbet edebilecek.

Söz konusu özellik henüz geliştirilme aşamasında olduğu için şu anda Instagram'dan Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilmek mümkün değil ancak görünüşe göre bu özellik, çok yakında bütün kullanıcılar için kullanıma sunulacak. Bu yenilik ile birlikte Instagram üzerinden mesajlaşmak daha pratik hale gelecek.

Geçtiğimiz yıl Facebook'un Instagram, Messenger ve WhatsApp platformları arasında mesajlaşma olanak sağlamak istediği ortaya çıkmıştı. Facebook, bu isteğini yeni gelecek özellik ile birlikte gerçekleştirecek gibi görünüyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, platformdaki mesajlaşma sisteminin uçtan uca şifrelenmesini istediği belirtildi.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Instagram uygulamasının mesajlaşma özelliğine gelecek yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın DM özelliğine eklenmesi beklenen yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.