Instagram ve Messenger Kaybolan Mesajlar Özelliği Alıyor

Facebook, WhatsApp Messenger’a getirdiği kaybolan mesajlar özelliğini Instagram ve Messenger’a da eklemek için kollarını sıvadı. Vanish Mod olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde sohbet penceresi kapatıldığı takdirde içerikler otomatik olarak silinecek.

Instagram ve Messenger Kaybolan Mesajlar Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz günlerde popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger’a süreli mesajlar olarak da adlandırılan kaybolan mesajlar özelliği gelmişti. Facebook, söz konusu özelliği WhatsApp’ın ardından Instagram ve Messenger için de sunmaya hazırlanıyor.

Messenger ve Instagram’a gelecek yeni özellik sayesinde kullanıcılar sohbet penceresini kapattığı takdirde emoji, görsel, GIF’ler, sesli mesajlar ve çıkartmalar otomatik olarak silinecek. Vanish Mod olarak isimlendirilen özellik, Snapchat’te de yer alıyor ancak Snapchat’teki söz konusu özellik varsayılan olarak kullanıcılara sunuluyor. Facebook tarafından sunulacak Vanish Mod’u kullanıcılar istediği zaman etkinleştirebilecek istediği zamanlar devre dışı bırakabilecek.

Söz konusu modu etkinleştirmek için ayarlar sayfasını açmanıza gerek kalmayacak. Modu aktif etmek için sohbet penceresini yan kısma kaydırmanız gerekecek. Modu ilk kez etkinleştiren kullanıcılar, özelliğin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi metni içeren bir pencere açılacak. Ayrıca söz konusu özellik etkin iken tıpkı Snapchat’te olduğu gibi sohbet ettiğiniz kişi ekran görüntüsü aldığı takdirde size bildirim gönderilecek.

Güvenlik konusuna da önem veren Facebook, Vanish Mod etkinken bir kullanıcı sohbetteki mesajları rapor ederse mesaj kaybolduktan sonra 1 saat boyunca inceleme altında tutulabilecek. Bu, Facebook’un rapor edilmiş mesajları gözden geçirmesine ve harekete geçmeyi gerektirecek durumlarda harekete geçmesine olanak tanıyor.

Bu özelliğin aynı zamanda isteğe bağlı bir özellik olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu, kullanıcının söz konusu özelliği isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceğinin anlamına geliyor. Şirket bu özelliğin yalnızca iletişim halinde olduğunuz kişilerle olan sohbetlerinizde kullanabileceğinizi söylüyor.

Facebook’un Vanish mod ile ilgili planları, eylül ayında Instagram direkt mesajlaşma deneyiminin elden geçirilmesinin bir parçası olarak daha önceden de duyurulmuştu. Bu güncelleme, Instagram ve Messenger kullanıcılarının diğer eklenen eğlenceli özelliklerin yanı sıra uygulamalar arası iletişim kurma imkanını içeriyordu.

Sosyal medya uygulaması Instagram, bu güncellemede Messenger’da uzun bir zamandır mevcut olan sohbet rengi değiştirme, mesajlara tepki verme gibi birçok özelliğini kullanıcılarla buluştu ancak çok önceden duyurulmuş olmasına rağmen söz konusu modun yakında geleceğini belirtti.

Instagram DM’in alacağı özellik daha çok konuşmalarını güvence altına almak isteyenler tarafından kullanılabilecek bir özellik. Bu özellik her ne kadar uçtan uca şifreleme sistemiyle destekleniyor olsa da Facebook zaten bu şifreleme desteğini sunuyordu. Vanish modun temel amacı, Snapchat’in elinde tuttuğu başka bir avantajı ortadan kaldırmak.

Facebook, bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Peru ve diğer birkaç ülkede kaybolan mesajlar özelliğinin çok yakında kullanılmaya başlanacağını belirtti.