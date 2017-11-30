Instagram Paylaşımı Yuva Yıktı

Rusya’da yaşayan Julia Agranoviç isimli kadın, Instagram hesabında hiç görmek istemeyeceği bir fotoğrafla karşılaştı. Instagram’da rastgele dolanırken, daha önce hiç tanışmadığı bir kadının kendi yatak odasının balkonundan fotoğraf paylaştığını fark eden Agranoviç, kocasından ayrılma kararı aldı.

Rusya’da Nazar Grynko ile evli olan Yulia Agranoviç, Instagram üzerinde kendi evinden çekilmiş bir fotoğraf gördü. Diş hekimi olarak çalışan Agranoviç, işte olduğu sırada Vlada Abramoviç isimli bir mankenin paylaştığı fotoğrafı gördü ve paylaşılan fotoğrafın kendi evinin balkonuna ait olduğunu fark etti. Neye uğradığını şaşıran Agranoviç, Instagram’dan genç kadına “Kocamla seviştin mi? Beni aldattın mı?” diye sordu.

Aldatılan eşin gönderdiği mesaja hiç beklenmedik bir cevap veren manken, “İstediğimle sevişirim. Kime ne? Onun eşi, onun problemleri. Onun kendi özgür iradesi yok mu?” dedi. Kadının kocası Nazar Grynko aldatma olayını yalanlarken, Agranoviç yaşananları şöyle anlattı: Sıradan bir sabahtı ve ben özel olarak bir şey aratmadım. Birden Instagram’da onun paylaşımını gördüm. Onun hesabında kocamın fotoğrafları vardı.”

Kocası iddiaları yalanlamış olsa bile ikna olmayan Julia Agranoviç, Rus haber kaynaklarına boşanacağını açıkladı. Olayın yaşanıp yaşanmadığı hala çözülemezken, Instagram böylece belki de hiç ortaya çıkmayacak bir olayı aydınlatmış oldu.