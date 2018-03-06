Instagram, Portre Modu Özelliği Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Apple'ın iPhone 7 Plus ile hayatıma soktuğu Portre Modu özelliği, yavaş yavaş tüm akıllı telefonlarda kullanılmaya başlandı. Fakat bokeh efektine sahip olan bir akıllı telefonunuz yoksa, Instagram'ın size güzel bir haberi var.

Geçtiğimiz günlerde Android Uygulama Paketi’nde (APK) keşfedilen ikonlar, "Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği mi geliyor?" sorularını beraberinde getirmişti. TechCrunch'ın ortaya çıkardığı dosyalar “call.png”, “video_call.png” ve “action_call.png” gibi isimler taşıyordu.

Son olarak ortaya çıkan bir rapora göre, Instagram Hikayeler kamerasına bir Portre Modu eklemek için çalışıyor. Ishan Agarwal, APK’i kaynak koda dönüştürdükten sonra Portre Modu olarak görünen bir ikon ile karşılaştı.

Sosyal medya devi, söz konusu iddialar hakkında beklendiği gibi henüz bir açıklama yapmadı. Nitekim, Agarwal'ın paylaştığı görseller bizlere konuyla ilgili çok da net bilgiler vermiyor. Ancak herkesin bokeh efektine sahip bir telefonu olmadığını düşünürsek, Instagram'ın bu yönde bir adım atması birçok kullanıcı tarafından kesinlikle memnuniyetle karşılanacaktır.