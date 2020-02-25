Instagram Takipçi Çıkarma Özelliği Android İçin Geliyor

Herkes tarafından kullanılan, Facebook'un uzun bir süredir sahip olduğu Instagram daha iyi bir mecra haline gelmeye çalışıyor. Henüz yeni çıkan bilgilere göre Instagram'ın Android sürümüne önemli bir özellik ekleniyor.

Jane Manchun Wong tarafından ortaya atılan bir iddia Instagram ile ilgili yeni bir bilgiyi gösterdi. Onun bu yeni verdiği habere göre, iOS işletim sisteminde uzun süredir var olan bir özellik Android kullanıcıları için de devreye girecek. Ancak Android kullanıcıları için bu yeni özelliğin ne zaman devreye gireceği bilinmiyor.

Instagram yeni özelliği iOS ve Android kullanıcılarını eşitleyecek

iPhone ve Android kullanıcıları, kendilerini takip eden kullanıcıları çıkarma imkanına sahipler. iOS'ta için bu işlem, doğrudan bir kullanıcının hesabından gerçekleşebiliyor. Android için durum aynı değil.

Android platformunu tercih eden bir Instagram kullanıcısı, kendisini takip etmesini istemediği kişiler için çok zaman harcıyor. Wong tarafından keşfedildiğine göre Android kullanıcıları, ilerleyen dönemlerde tıpkı iOS'ta olduğu gibi bunu büyük bir hızla başarabilecek.

Platform yetkilileri, üzerinde çalıştıkları yeni özellikle ilgili bir şey söylemediler. Ancak böyle bir özelliğin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sizce Instagram tarafından getirilecek bu tarz bir özellik, kullanıcıları memnun edebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.