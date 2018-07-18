Instagram “Takipçi Silme” Özelliğini Test Ediyor

Instagram, dönem dönem platformuna yeni özellikler getiriyor. Bu özellikleri herkesin erişimine açmadan önce de bir süre boyunca test ediyor. Instagram’ın şu sıralar test ettiği en yeni özelliği ise “takipçi silme” özelliği.

Günümüzde Instagram kullanıcılarının bir kısmı profilini gizli yapıyor. Bu sayede kendisine gelen takip isteklerinden istediklerini seçerek, kendisini kimlerin takip edebileceğini belirleyebiliyorlar. Ancak bu durumun dezavantajı, profilinize ilk kez gelen bir kişinin sizin fotoğraflarınızı görememesi. Yani profilinizin dış dünyaya kapalı olması.

Peki profilimizi takip etmesini istemediğimiz birkaç kişi yüzünden neden profilimizi gizleyip tüm dış dünyaya kapatmak zorunda kalalım ki? Instagram’ın “takipçi silme” özelliği tam da bu noktada devreye girecek ve bu sorunu ortadan kaldıracak. Instagram, bu yeni özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu doğruladı.

“Takipçi silme” özelliği sayesinde, artık profilinizi gizlemek zorunda kalmadan sizi kimlerin takip edebileceğini belirleyebileceksiniz. Yeni özelliğe göre, sizi takip etmesini istemediğiniz kişileri takipçi listenizden kaldırdığınızda, o kişiler profilinizi ve fotoğraflarınızı görüntüleyebilecek ancak sizi takip edemeyecek. Yani fotoğraflarınızı beğenemeyecek ve fotoğraflarınıza yorum yapamayacaklar.

Instagram, son dönemde platforma getirdiği bu ve benzeri yeniliklerle, kullanıcılarının platformda kontrolü daha çok elinde bulundurmasını ve kullanıcılarının istemedikleri içeriklerden uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyor. Şu anda test aşamasında olan “takipçi silme” özelliği henüz tüm kullanıcıların hizmetine sunulmadı. Özelliğin tam olarak ne zaman hizmete gireceği konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı.