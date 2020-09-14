Instagram Ücret İsteyebilir! İşte Detaylar

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram ücretli mi oluyor? Son zamanlarda oldukça fazla reklam göstermeye başlayan Instagram'ın kullanıcılardan ücret isteyebileceği ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Instagram Ücretli Mi Oluyor?

Instagram'ın ana şirketi olan Facebook'un aldığı yeni patent şaşırttı. Alınan patente göre, Instagram'da bir gönderi paylaşırken açıklama kısmına bir internet sitesi adresi yazdığınızda o internet sitesinin adresinin aktif olması için 2 dolar ücret ödemeniz gerekecek. Aktif olduğunda kullanıcılar internet sitesine tıklayarak ziyaret edebilecek.

Hemen aşağıdan patentin resmine bakabilirsiniz.

Şu anda bunun sadece bir patent olduğunu unutmamak gerekiyor. Instagram'ın böyle bir özelliği kullanıma sunup sunmayacağı bilinmezliğini korumakta. Instagram yetkilileri tarafından yeni patent ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sizler Instagram'ın aldığı patent hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kullanıma açılır mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!