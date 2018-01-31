Instagram, Uzun Zamandır Beklenen Özelliği Nihayet Duyurdu

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram, sosyal medya yöneticilerinin uzun bir süredir bekledikleri özelliği nihayet duyurdu.

Son dönemde birçok iyileştirmeye imza atan şirket, özellikle kurum profili yöneten sosyal medya uzmanlarının işlerini önemli ölçüde kolaylaştıracak gönderi zamanlama özelliğini platformuna ekledi.

Sosyal medya uzmanları bu özellik ile birlikte, haftalık veya aylık planlarını önceden hazırlayacak ve arzu ettikleri saatlerde bu içerikleri yayına alabilecek. Şimdiye kadar üçüncü taraf uygulamalar sayesinde zamanlanan gönderiler, artık Instagram üzerinden direkt olarak ayarlanabilecek.

Öte yandan gönderi zamanlama özelliğinin şimdilik yalnızca fotoğraflar için geçerli olduğunu belirtelim. Ayrıca iş hesaplarına öncelik veren Instagram, henüz sıradan kullanıcıların bu özelliği kullanmasına izin vermiyor. Ancak şirket, gönderi zamanlama özelliğinin yalnızca işletme profilleri ile sınırlı kalmayacağını, 2019'un başında tüm kullanıcılara geleceğini açıkladı.

Tabii, gönderi zamanlama özelliğini kullanmak için yalnızca işletme profili yönetmek yetmiyor. Kullanıcıların, Instagram Partner veya Facebook Marketing Partner programındaki ücretli servislerinden birisine abone olması gerekiyor.

Bu özellik şimdilik 'ama'larla dolu olsa da, sosyal medya uzmanlarının zaman tasarrufu yaparak iş performanslarını yükseltmelerine yardımcı olacaktır. Özellikle ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.