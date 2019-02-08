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Instagram ve Facebook Bazı Görüntüleri Sansürlemeye Başlayacak

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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Sosyal Medya

Yaşanan hazin olaylardan sonra harekete geçmeye karar veren Facebook, yaptığı açıklama ile kendine zarar veren fotoğraflar ya da görüntüler paylaşan kişileri, Facebook ve Instagram üzerinde sansürleyeceğini dile getirdi.

Dün itibarıyla resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan blog yazısıyla gün yüzüne çıkan yeni yasak, 2017 yılında intihar eden Molly Russel olayından sonra gündeme gelmişti. İntihar olayından sonra 14 yaşındaki kızın sosyal medya hesaplarını inceleyen aile üyeleri, küçük kızın kendine zarar veren insanların profillerinde çok fazla zaman geçirdiğini keşfetmişlerdi.

Dün itibarıyla Telegraph’a açıklamalarda bulunan Instagram Ürün Müdür Adam Mosseri, gönül alır gibi açıklamalar yaparak, kendine zarar veren içerikleri “hassas ekranlar” ile engelleyeceklerini aktarmıştı. Yayınlanan blog yazısında gördüğümüz üzere işler bir adım daha ileri götürüldü.

Kısa süre başlayacak yeni uygulamayla Facebook ve Instagram üzerinden kendilerine zarar verdikleri belli olan görüntüler paylaşanların fotoğraflarının sansürleneceği aktarıldı. Daha önce böylesine görüntülerin yayınlanmasına izin verilmesinin sebebi ise oldukça basitti: Kendine zarar verdiği sırada fotoğraf paylaşan kişilerin çevrelerinden destek almalarını sağlamak ya da aynı düşüncelerde olanların birbirleriyle iletişime geçerek, sosyalleşmeleri yoluyla fikirlerinden vazgeçmelerini beklemekti. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ve bilimsel makaleler ise bu görüntülere izin vermenin, düşünülen kadar iyi sonuçlar doğurmadığını ortaya koymaya başlamıştı.

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