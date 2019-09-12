Intel’den Olimpiyat Onaylı eSpor Turnuvası

Olimpiyat oyunları genelde daha geleneksel spor etkinliklerine ev sahipliği yapar. Ancak son zamanlarda, Olimpiyat oyunlarının arkasındaki insanların yavaşça düşüncelerini değiştirmeye başladığı görülüyor. Hatta bundan birkaç yıl önce de eSpor’un bir spor aktivitesi olduğu kabul edilmişti.

Bu durumu destekleyen bir şey de Intel’in 2020’de, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde olimpiyat onaylı bir eSpor turnuvasına ev sahipliği yapacağını duyurması oldu.

Intel’in Olimpik Programı’nın Genel Müdürü Rick Echevarria, "Intel, sporcuların, katılımcıların, izleyicilerin ve olimpiyat çalışanlarının yaşadığı deneyimi geliştirmek ve aynı zamanda teknolojinin işletmeleri nasıl dönüştürebildiğini göstermek için Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda dünya standartlarında teknoloji entegrasyonları sağlamaya odaklanıyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan oyuncular, Street Fighter V ve Rocket League gibi oyunlarda yarışacaklar. Ayrıca, olimpiyat oyunlarında görmeye alışık olmasak da, bu etkinlikte her bir oyun için 250 bin dolarlık ödül havuzu olacak.

Geçmişte, eSpor’un günün birinde olimpiyat oyunlarının bir parçası olabileceğine yönelik düşünceler vardı. Fakat bunun gerçekleşmesi en azından yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor.