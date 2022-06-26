Intel'in 13. Nesil İşlemcileri Performans Testine Girdi

Intel'in yakın zamanda piyasaya sürmek için hazırlandığı 13. nesil işlemcilerden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda yeni nesil işlemciler hakkında çıkan fazla sızıntı haberi sebebiyle yakın zamanda 13. nesil işlemcilerin duyurulacağı düşünülüyor. Gelen bilgilere göre Intel Core i9-13900, bir önceki nesilden %20 daha hızlı olacak.

6 GHz Hız Gerçek Olabilir Mi?

Raptor Lake kod adıyla geliştirilen 13. nesil işlemciler, büyük bir heyecanla bekleniyordu. Çinli bir teknoloji haberleri sitesi i9-13900 işlemcilerin performans testlerine ulaştı.

Haberde yer alan bilgiye göre 8 P-Core ve 16 E-Core'a sahip olan yeni CPU, önceki nesilden iki kat daha fazla çekirdeğe sahip. En çok dikkat çeken bilgilerden biri de P-Core'ların geliştirilmesinde kullanılan mikro mimarinin Raptor Cove adlı yeni bir yöntem ile değiştirilmesi oldu.

Twitter'da bir teknoloji gurusu tarafından sızdırılan bir diğer bilgiye göre üst düzey 13. nesil işlemciler, hız aşırtma yapıldığında 6 GHz hıza kadar çıkabilecek. Raptor Lake kod adlı işlemcilerin DDR4 bellekleri destekleyeceği düşünülüyor.