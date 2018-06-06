Intel'in Yeni Ekran Teknolojisi 28 Saat Pil Ömrü Sunuyor

Laptop kullanıcıları arasında en büyük sorun olarak görülen pil ömrü, Intel'in yeni ekran teknolojisiyle son bulacak gibi gözüküyor. Dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen bir ekran teknolojisiyle, tek şarjla pil ömrünün 28 saate kadar çıkabileceği düşünülüyor.

Computex 2018 kapsamında yeni ürünlerini sunmayan devam eden Intel, üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi duyurdu. Low Power Display Technology (Düşük Güçlü Ekran Teknolojisi) adında olan bu teknolojinin güç tüketimini yarı yarıya düşürdüğü ve dizüstü ekranının 1 watt kadar güç harcadığı belirtildi. Özel bir LCD ekran üzerinde bunu deneyen şirketin, pil ömrü konusunda yüzde 25'lik artış yaşadığı gözlemlendi.

8 Saate Kadar Daha Uzun Pil Ömrü

Ekran üretimi için Sharp ve Innolux ile birlikte çalışan ABD'li firma, bu yeni teknolojinin pil ömründe dört ila sekiz saatlik artış olabileceğini dile getirdi. Bunun için DELL marka bir laptop üzerinde test yapan Intel, normalde 20 saat içerisinde bataryası tükenen cihazın yeni teknolojiyle birlikte 25 saate kadar videoyu oynatılabileceğini belirtti.

Düşük Güçlü Ekran Teknolojisi hakkında çok fazla teknik ve donanımsal konulara değinmeyen Intel'in panelden ne kadar fayda sağlandığının ve ne kadar gelişmiş güç yönetiminin olduğunu açıklamadığını belirtmek gerekiyor. Yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda görmeyi istediğimiz bu teknolojinin ilk olarak Sharp ve Innolux ekran markalarını kullanan cihazlarda yer alacağı düşünülüyor.