Intel, İsrail'de 11 Milyar Dolarlık Üretim Tesisi Kuracak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan ABD merkezli Intel'in yeni üretim tesisi İsrail'e kurulacak. Konu hakkında açıklama yapan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, şirketin bu tesis için 11 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

Yaklaşık bir yıldır devam eden görüşmelerin en nihayetinde meyve verdiğini dile getiren Maliye Bakanı Moşe Kahlon, çip üreticisi Intel ile anlaşmaya varıldığını belirtti. Bugüne kadar İsrail'e tek seferde yapılacak en büyük yatırım olacak bu tesis kapsamında, Intel'in pek çok donanım parçası geliştirilecek ve üretilecek.

Halihazırda İsrail'deki fabrikalarında yaklaşık 11 bin kişiye iş imkanı sağlayan Intel, yeni üretim tesisini ülkenin güneyinde bulunan Kiryat Gat'taki fabrikaların yakınına inşa etmeyi planlıyor. Böylelikle iletişimin daha kolay olacağını düşünen ABD'li firma, yeni tesisin 2 bini aşkın işçiye hizmet vereceğini düşünüyor.

Intel'in yatırımlarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapan Maliye Bakanı Kahlon, "Intel yönetimi, dün İsrail'in güneyine binlerce kişiye istihdam sağlayacak yatırımı yapmaya hazır olduklarını bana bildirdi" şeklinde konuştu. Ayrıca fabrikanın 5 yıllık süreç içerisinde kurulacağını söyleyen Kahlon, Intel'e yaklaşık 870 milyon dolar hibe etmeye hazır olduklarını duyurdu.