Intel, Nervana İşlemcileriyle Yapay Zekada Devrim Yaratmayı Hedefliyor

Yapay zeka (artificial intelligence) zamanla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. Örneğin bu sistemler sayesinde akıllı telefonlarımız sesimizi algılar ve söylediklerimize uygun cevaplar verebilir oldu. Intel de Nervana kod adlı yeni işlemcileriyle yapay zekada adeta bir devrim yaratacağını söylüyor.

Yapay zekalı işlemciler sayesinde çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyoruz, diller arası çeviriler yapabiliyoruz, spam mesajları görmüyoruz ve bunların daha fazlasını da yapabiliyoruz. Yapay zekanın böyle çok çeşitli durumlarda işimize yaramasından dolayı Apple, Google, Qualcomm, Nvidia gibi birçok firma da bu teknolojiyle uyumlu çalışabilen çipler üretmeye başladı. Intel de Nervana kod adlı yeni çipleriyle bu firmalarla rekabete girmeye hazırlanıyor.

Salı günü açıklamalar yapan Intel CEO'su Brian Krzanich, adeta bir beyin gibi çalışan bu işlemcilerle yapay zekanın hızını 100 kat daha iyi yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca bu hedefin 2020'ye kadar gerçekleştirilmeye çalışılacağı söylendi.

Intel'in yapay zeka gibi sektörlere daha fazla yatırım yapmaya başlamasının sebepleri arasında ise PC sektörünün eskisi kadar hareketli olmaması, mobil cihazlardaki pazar payının beklendiği düzeye gelmemesi gibi etkenler gösterilebilir. Intel yapay zekaya yatkın işlemcilerin yanı sıra yüksek hızlı 5G bağlantıları ve sürücüsüz otomobiller üzerine de çalışmalar yapmaya başladı.

Intel'in bu yeni Nervana serisi çipleri yapay zekalı sistemleri eğiten ve çalıştıran bir konumda yer alacaklar. Bu makine diliyle çip eğitimi sistemlerinde an itibarıyla Nvidia sektörde lider konumda. Intel'in yapay zeka sistemli çiplerinden ise Movidius Myriad X adlı bir işlemcisini daha önceden piyasaya sunduğunu hatırlıyoruz fakat bu çip yakında çıkacak olan Nervana serisi kadar gelişmiş yeteneklere sahip değildi.

Intel geçtiğimiz yıl bu Nervana çiplerinin 2017 yılında piyasaya çıkarağını açıklamıştı. 2017'nin sonlarında olduğumuz için bu çiplerin 2018'e sarkma ihtimali de mevcut. Intel CEO'su ayrıca yapay zeka sistemlerin sağlık sektöründeki kullanım alanlarıyla ilgili de çok heyecanlı görünüyor. Çünkü CEO şöyle bir açıklamada bulundu: "Yapay zeka sağlık sektörü için çok önemli bir konuma gelmeye başladı. Örneğin MRI taramalarına bakılarak Alzheimer teşhisi önceden konulabiliyor. 5-10 yıl önceden teşhis konulunca da bu hastalık engellenebilir veya etkileri azaltılabilir duruma gelebiliyor."

Açıklamaların devamında ise: "Intel dünyadaki en büyük üretici firmalardan birisi. Bir günde yaklaşık 1 milyon adet çip üretiyoruz. Üretilen bu 1 milyon çipin 1.6 milyon adet fotoğrafı çekiliyor. Bu görüntüler arasında da hatalar ve diğer durumlar kontrol ediliyor. Biz de artık bu işlemler sırasında yapay zekayı kullanıyoruz ve önceden 3 hafta süren bu 1.6 milyon görüntüyü tarama işlemi artık birkaç saatimizi alıyor." dedi.