Intel ve Baidu Otonom Sürüş Teknolojisinde Güçlerini Birleştiriyor

Otonom sürüş teknolojisinin iki dev ismi güçlerini birleştirmek için bir araya geliyor. Intel, Çinli teknoloji devi Baidu’nun otonom sürüş konsorsiyumu olan Apollo ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Intel ile Baidu arasındaki anlaşma gereği, Intel’ın ileri görüş teknolojisi Apollo’nun araçlarında kullanılacak.

Geçtiğimiz yıl, otonom araç teknolojisinde ön plana çıkan Kudüs merkezli Mobileye’yi satın alan Intel, İsrailli şirketin “Responsibility Sensitivity Safety” (Sorumluluk Duyarlı Güvenlik) yazılımını Apollo platformuna entegre edecek.

Baidu ayrıca, Çin pazarına yönelik geliştirdiği otonom araçları için Mobileye’nin kamera tabanlı bilgisayarlı görüş sistemi “Surround Computer Vision Kit” yazılımını da kullanacak. Söz konusu teknoloji, sürücüsüz araçların ihtiyaç duyacağı inanılmaz derecede ayrıntılı haritaları sürekli olarak güncellemek için aracın etrafına yerleştirilmiş 12 kameradan bilgi toplayarak, çevre hakkındaki detaylı bilgileri sürücüye aktarabiliyor.

Baidu’nun Akıllı Sürüş Ünitesi genel müdürü Weihao Gu yaptığı açıklamada, “Ekip olarak RSS yazılımının, otonom sürüş teknolojisinin güvenliğini artırmak adına çok önemli bir misyona sahip olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

2017 yılında geliştirilen RSS teknolojisi, otonom araçların trafiğe açık caddelerde güvenli bir şekilde seyretmesi adına kritik bir önem taşıyor. Yazılımın asıl amacı ise, güvenli sürüşün standart bir tanımını yapmak ve otonom sürüş sistemlerinin güvenirliği üzerine bir dizi protokol oluşturulmasını sağlamak. Dolayısıyla Intel, Baidu ve Mobileye’ni birlikte çalışması, otonom sürüş teknolojisinin geleceği açısından çok önemli gelişme olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın sayılı araba teknolojisi firmalarından olan Mobileye, 2017 yılında 15,3 milyar dolar karşılığında Amerikalı dev çip üreticisi Intel tarafından satın alınmıştı.