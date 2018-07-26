İnternet Hizmetinden Memnun Kalmayınca Pompalı Tüfekle Bayiyi Bastı

Osmaniye’de bir GSM operatörünün şubesinden internet aboneliği başlatan genç, kendisine verilen internet hizmetinden memnun kalmayınca ortalığı birbirine kattı. Aboneliği başlattığı telefon bayisine giden genç, pompalı tüfekle bayide dehşet saçtı.

Osmaniye’de bir operatörden internet hizmeti başlatan ancak abonelik sonrasında internet hızından memnun kalmayan Murat K. isimli genç adam, akla hayale gelmeyecek bir işe kalkıştı. Aboneliği başlattığı bayiye pompalı tüfekle tekrar giden Murat K. çalışanlara ve müşterilere korku dolu anlar yaşattı.

Olayın Atatürk Caddesi, eski belediye hizmet binası yakınlarında bulunan bir GSM abone merkezinde yaşandığı söylendi. İş yerine yaptığı başvuru sonrasında internet aboneliği başlatan Murat K. isimli genç adam, 15 gün sonra internet bağlantısıyla ilgili sorunlar yaşamaya başlattı. Aldığı hizmetin yeterli olmadığını ve yaşadığı sıkıntıların bir türlü çözülemediğini öne süren Murat K. abone merkezini pompalı silahlı basarak, merkezde bulunan kişileri tehdit etti.

Baskın anı güvenlik kameralarına yansırken, Murat K.’nın elinde pompalı tüfekle içeri girdiğini gören bir müşterinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İçerde kalan bayi çalışanlarının saldırganı sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, bir ara bayinin önüne çıkan Murat K.’nın havaya üç el ateş ettiği de dile getirildi.

Çevrede yaşanan paniğin ardından polis ekipleri olaya hızlıca müdahale ettiler. GSM operatörünün bayisine gelen polisler, Murat K’yı ikna ederek, karakola götürürlerken, olay kimseye zarar gelmeden sonlandırılmış oldu.