İnternet, Öğrencilerin Başarısını ve Sosyalliğini Düşürüyor

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında üç farklı dönemde farklı ülke ve bölgelerde öğrencileri izleyen OECD, öğrencilerle ilgili bazı önemli verileri paylaştı.

Öğrenciler Sosyal Platformlar Sebebiyle Okuldan Soğuyor

2003, 2012 ve 2015 yıllarında ülkelerdeki öğrencileri izleyen OECD, bu üç dönemde öğrencilerin izlediği gelişimi karşılaştırdı. Yapılan çalışmalar dünya genelindeki on beş yaş ve üzeri öğrencilerin kendilerini okula ait hissetmemeye başladığını işaret ediyor. Bu noktada göze en çok çarpan ülke ise Türkiye oluyor.

2003 ve 2012 yıllarında ülkemizde yapılan anketler, öğrencilerin okula aidiyet duygusunun yüzde 85 oranlarında olduğunu göstermekteydi. Bununla birlikte 2015 verilerine göz attığımızda bu oranın yüzde 61,4 seviyesine indiğini görüyoruz. Türkiye, yaklaşık olarak yüzde 23 oranında düşüş ile birlikte en büyük gerilemenin yaşandığı ülke oluyor.

Türkiye'de bu oran yüzde 23 iken, diğer otuz beş OECD üyesinin ortalama gerileme oranı ise yüzde 10 civarlarında seyrediyor. Yapılan değerlendirmeler, kendisini okula ait görmeyen öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olma ihtimallerinin düşük olduğunu göstermekte. Kendini okula ait görmeyen öğrenciler, PISA'nın fen bilimleri testinden ortalamanın 22 puan gerisinde kalıyor.

Bu nedeni sanal ortamlara bağlayan OECD, öğrencilerin internette fazla zaman geçirmesinin sosyal yaşantılarını yok ettiğini belirtmekte. Özellikle on beş yaş ve üzeri kitlede hızla yaygınlaşan mobil internet kullanımı, kişilerin yüz yüze iletişim olanaklarını yok ediyor.