İnternete Beynimizden Daha Çok Güveniyoruz

İnternet artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Bir bilgiye ulaşmak istediğimizde, internette arama yaparak istediğimiz bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. İnternetin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmasının etkilerini göstermek üzere araştırma yapan Memory Dergisi, internetin beynimiz üzerinde yarattığı etkileri ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada katılımcılar iki gruba ayrıldı ve onlara cevaplamaları için bazı sorular verildi. Gruplardan birinden cevapları internet üzerinden bulmaları, diğerinden ise kendi bilgilerine dayanarak cevaplanmaları istendi. Daha kolay sorulara geçildiğinde ilk soruda internetten yararlanan gruptaki katılımcılar, kolay sorularda da internetten yardım aldı. İnternet kullanmayan katılımcılar ise ilerleyen sorularda geçmiş bilgileri daha hızlı taradıkları için düşünme süreleri gittikçe kısaldı.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre internet, bilgiyi hafızamıza daha az kaydetmemize neden oluyor. Ancak bu durum kulağa geldiği kadar kötü olmayabilir. Karar Destek Sistemleri Uzmanı ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy’un açıklamalarına göre internet sayesinde insan zihni serbest kalıyor ve bu da insanları daha yoğun düşünmeye yönlendiriyor.

Gürsoy, internette bilgilere ulaşmanın kolaylığı sayesinde onları ezberlemediğimizi söylüyor. Bunun da beyni serbest bıraktığını söyleyen Gürsoy, internetin insanların farklı kararlar alabilmesine katkı sağladığını ifade ettikten sonra problem çözme üzerindeki faydalarından şu şekilde bahsediyor:

"İnsanlar problem çözerken mental modeller ile çözerler. Mental modeller öğrenme, tecrübe, yaşam ve bilgi ile oluşur. Bir kişinin düşünme yeteneğini ne kadar geliştirirseniz o kadar doğru kararlar verebilir. Bu kararları verebilmesi içinse kafasının boş, odaklanabiliyor olması ama gerekli bilgiye de ulaşması lazım.”