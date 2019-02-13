İnternette Düzenlenen Sahte Çekilişlere İnanmayın

Özellikle takipçi artırmak ve adını duyurmak için yapılan çekilişlerin çoğalmasıyla birlikte, bu çılgınlığın önüne geçilmesi isteniyor. Yasal boşluktan yararlanarak her türlü eşyayı sosyal medyadan dağıtan pek çok çekilişin sahte olduğu düşünülüyor.

Her gün yüzlerce kişi kitap, CD, forma, telefon, çanta, konser bileti hatta kripto para gibi birbirinden ilginç onlarca eşyayı sosyal medya üzerinden çekiliş adı altında dağıtıyor gibi görünüyor. Ancak aslında pek çok kullanıcının hedefinde takipçi sayısını çoğaltmak yatıyor. İnternetten bulduğu bir fotoğrafla "çekiliş" etiketini paylaşan sosyal medya kullanıcıları bu şekilde ilgi odağı olabiliyor.

Sucuk, Pastırma Çekilişi Yapan Bile Var

Fiziksel ürünlerin haricinde çekiliş kapsamında sucuk, pastırma gibi gıda ürünlerini pazarlayanlar da bulunuyor. Bunun haricinde fal, diyet ve finansal danışmanlık gibi hizmetleri çekiliş ile takipçilerine hediye eden kullanıcılardan bunu alışkanlık haline getirenler bile var. Hatta sosyal medya üzerinde çekiliş linkleri paylaşarak kullanıcıları bilgilendiren hesapların da olduğu biliniyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, konu hakkında yaptığı açıklamada; sosyal medyadan kimsenin kolay kolay çekiliş adında hediyeler dağıtmayacağına vurgu yaparak bunun bir dolandırıcılık haline gelebileceğini söyledi. Ayrıca Koçal büyük firmaların yaptığı çekilişlerin kayıt altında tutulduğunu ifade etti.