İnternette Reklama Tıklayan Gence Fatura Şoku

Sosyal ağlarda ara sıra çıkan sponsorlu reklamlar zararsız olarak görülse de bazen can yakabiliyor. Eskişehir’de bir gencin başından geçen olay, bizlere internette her gördüğümüz reklama tıklamamamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Hemen herkesin telefonunda yüklü ortak uygulamalar arasında olan sosyal ağlar hacker’ların uğrak noktalarından. Milyarlarca aktif ziyaretçisi olan bu siteler, dikkatsiz kullanıcıları tuzağa düşürmek için harika yerler. Eskişehir’de yaşanan son olay sosyal ağlarda gezerken son derece dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Eskişehir’de Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak’ta yaşayan 20 yaşındaki bir genç, internet üzerinde ilgisini çeken reklama tıklıyor ve sonrasında TC. Kimlik numarası ve mobil bankacılık şifresini yazıp cep telefonuna gelen şifreyi de giriyor. Ardından cep telefonuna gelen fatura sonrasında şok olan genç, hesabını incelediğinde bilgisi dahilinde olmayan 316.5 TL ve 219 TL tutarında cep telefonu fatura tahsilatı yapıldığını görüyor.

Dolandırıldığını anlayan genç soluğu poliste alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ettiğinden detaylıca paylaşamıyoruz. Siz siz olun, zararlı paylaşımların kolaylıkla öne çıkarıldığı sosyal platformlarda sponsorlu bağlantılara tıklarken adres satırını kontrol edin, hangi sitede işlem yaptığınıza dikkat edin; hatta özel bilgilerinizi isteyen sitelerden güvenliğiniz için doğrudan çıkın.