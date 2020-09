Into the Breach, Epic Games Store'da Ücretsiz Dağıtılıyor

Bu hafta bir ücretsiz Epic Games Store oyunu daha kütüphanenize eklenecek. Tabii ki önceki fırsatı kaçırmışsanız. Into the Breach, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine olacak.

Ücretsiz Into the Breach Sizi Bekliyor

Into the Breach, 2019 yılı Aralık ayının son günlerinde Epic Games Store üzerinde düzenlenen 12 Gün Boyunca Ücretsiz Oyun programı kapsamında sunulmuştu. Kaçıran oyuncular için bu hafta yeni bir fırsat daha sunuluyor. Oyunun detaylarına ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

Into the Breach

FTL: Faster Than Light oyununun da arkasındaki stüdyo olan Subset Games tarafından geliştirilmiş olan Into the Breach, 2018 yılında satışa sunulmuştu.

Hikaye olarak yeryüzünün altında ürüyen devasa yaratıkların, insan medeniyetinden geriye kalanlara karşı oluşturduğu tehdit konu alınıyor. Bu tehdide karşı koyabilmek için, gelecekten gelen devasa robotları kontrol etmek ve yaratık tehdidini geri püskürtmek için savaşmanız gerekecek. Dünyayı kurtarmak için yapacağınız her girişim, rastgele oluşturulmuş bir meydan okumayı da beraberinde getirecek.

Oynanış boyunca meydana gelecek olan çatışmalar sıra tabanlı olarak gerçekleşeceği için, düşmanınızın saldırısını iyi analiz etmeniz ve bir sonraki saldırınızı da buna göre planlamak durumunda olacaksınız. Başarısız olmanız durumunda, başka bir zaman çizelgesini koruyabilmek için zamanda geri gidip de yardım göndermeniz gerekecek.

Eğer Into the Breach hoşunuza gitmişse, 10 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar.