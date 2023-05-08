iOS 16.5 Güncellemesiyle Gelecek Özellikler Belli Oldu!

Apple, yeni gelen raporlara göre iOS 16.5'i muhtemelen önümüzdeki hafta tanıtacak. Bugün gelen bahsi geçen rapor, geliştiriciler için yayınlanacak olan iOS 16.5 sürümünün 20F65 yapı numarasına sahip olacağını söyledi.

iOS 16.5, Mart sonundan bu yana beta testinde ve Apple'ın Haziran ayında WWDC'de iOS 17'yi duyurmasından önce küçük bir yazılım güncellemesi olarak kullanıcılara sunulacak.

Şimdiye kadar iPhone için Apple News uygulamasında Spor sekmesi ve Siri ile ekran kaydı başlatma özelliği de dâhil olmak üzere yalnızca iki önemli özellik ve değişiklik keşfedildi.

Apple News'de Spor Sekmesi

Apple, iOS 16.5'te Haberler uygulamasına bir Spor sekmesi ekleyerek favori takımlarınız ve liglerinizle ilgili haberlere, skorlara ve programlara kolayca erişmenizi sağlıyor. Bu bilgiler daha önce Bugün sekmesinde yer alıyordu ancak Apple'ın hizmetlerindeki spor içeriğini daha da derinleştirmeye devam etmesi nedeniyle artık daha belirgin bir şekilde yer alıyor.

Siri aracılığıyla Ekran Kaydı

iOS 16.5 ile eklenen küçük ama kullanışlı bir özellik de Siri'den ekran kaydı başlatmasını isteme seçeneği. iPhone'unuzun ekranının bir videosunu kaydetmek için "Hey Siri, ekran kaydı başlat" diyebilir ve istediğinizde Siri'den kaydı durdurmasını isteyebilirsiniz. Özelliği Ayarlar → Denetim Merkezi'nde etkinleştirdikten sonra da Denetim Merkezi aracılığıyla ekran kaydı başlatabilirsiniz.