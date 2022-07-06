iOS 16'ya Ekstrem Güvenlik Hizmeti Geliyor: Lockdown Mode

Apple'ın mobil cihazlar konusunda en önem verdiği şeylerden biri güvenlik. Yıllardır normal kullanıcılarının gizliliğini korumak için elinden geleni yapan Apple, daha yüksek saldırı potansiyeli taşıyan müşterilerine özel bir güvenlik önlemi üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan iCloud sızıntılarından nasibini almış gibi görünen Apple, iOS 16'ya ünlüler, hükümet yetkilileri, şirket sahipleri gibi hackerlar için yüksek öncelik taşıyan hedeflere özel Lockdown Mode getirecek.

İsrail merkezli bilişim şirketi NSO Group'un yarattığı Pegasus adlı casus yazılım, akıllı telefonlar için yıllardır büyük tehdit oluşturuyordu. Apple, çoğu ünlü ismin bilgilerinin ifşalanmasına sebep olan yazılıma karşı iOS 16'nın sahip olduğu tüm gücü kullanacak. Yalnızca belli bir kesim için kullanıma açılacak özellik, cihazın kullanıcısı tarafından açılıp kapatılamayacak. Gelecekte de böylesine ekstrem bir güvenlik önleminin tüm kullanıcılar için hizmete sunulmayacağını belirten Apple, ekstrem güvenliğin büyük bir kısıtlamaya sebep verdiğine dikkat çekti.

Lockdown Mode'da Açık Bulana 2 Milyon Dolar Ödül Var!

Cihaz güvenliği konusunda fazlasıyla iddialı olan Apple, her yeni sürüm duyurduğunda siber güvenlik uzmanlarını sistemlerini hacklemek için çalışmaya çağırıyor ve başarılı olmaları durumunda onları ödüllendiriyor. Lockdown Mode'un üzerindeki ödül ise çok büyük. Eğer Lockdown Mode üzerinde bir açık bulmayı başarırsanız evinize cebinizde 2 milyon dolar ile gidebilirsiniz!

Lockdown Mode ekstrem güvenlik önlemleri getirdiği gib iOS işletim sistemi içeren cihazların kullanımını da büyük ölçüde kısıtlıyor. İşte üstün güvenlikli Lockdown Mode özellikleri: