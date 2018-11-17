iPad Pro 2018 Bükülme Testinde!

Apple'ın geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı iPad Pro 2018 modeli dün Jerry Rig Everything Youtube kanalında yayınlanan bükülme testi videosunda masada kaldı.
Güçlü özelliklere sahip olan bu cihazın bükülme testinden geçememesi kullanıcıları şaşırtırken videodaki kişi çok az bir baskı uygulayarak tableti parçalarına ayırması iPad Pro sahiplerinde üzüntüye yol açtı. Sizlere kısaca iPad Pro'nun özelliklerinden bahsedelim 12.9 ve 11 inç büyüklüğünde iki farklı ekran seçeneğine sahip olan iPad Pro 2018 , Apple A12X işlemcisinden gücünü alıyor. 4/6 GB RAM ve 64/256/512 GB veya 1 TB dahili hafıza bulunan modelde, 12 Megapiksel arka ve 7 Megapiksel ön kameralara sahip.
Videodan Apple Pencil da nasibini aldı. 129 dolarlık ikinci nesil aksesuar olan Apple Pencil kolayca eğildi. iPad Pro sahibi iseniz en belirgin çözüm, tableti veya kalemi bükmemek olsa da, tableti sırt çantalarına koyan bazı iPad Pro sahipleri tarafından yapılan şikayetler ve cihazlarının artık kendileri için fark edilebilir derecede bir bükülme olduğunu keşfettiler. Diğer kullanıcılar ise yeni iPad Pro modellerinin kutunun dışına doğru eğildiği de iddialar arasında yer ediliyor.
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