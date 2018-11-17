iPad Pro 2018 Bükülme Testinde!

Apple'ın geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı iPad Pro 2018 modeli dün Jerry Rig Everything Youtube kanalında yayınlanan bükülme testi videosunda masada kaldı.

Güçlü özelliklere sahip olan bu cihazın bükülme testinden geçememesi kullanıcıları şaşırtırken videodaki kişi çok az bir baskı uygulayarak tableti parçalarına ayırması iPad Pro sahiplerinde üzüntüye yol açtı. Sizlere kısaca iPad Pro'nun özelliklerinden bahsedelim 12.9 ve 11 inç büyüklüğünde iki farklı ekran seçeneğine sahip olan iPad Pro 2018 , Apple A12X işlemcisinden gücünü alıyor. 4/6 GB RAM ve 64/256/512 GB veya 1 TB dahili hafıza bulunan modelde, 12 Megapiksel arka ve 7 Megapiksel ön kameralara sahip.