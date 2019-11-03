iPhone 11 400 Bin TL Oldu, Yerli WhatsApp Geliyor! - Teknoloji Haberleri #68

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Havelsan'dan açıklama geldi. WhatsApp alternatifi 'İletee' isimli yerli mesajlaşma uygulaması geliyor. Yerli otomobil hakkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarih açıklandı.

Apple yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Aktif gürültü engelleyici ile gelen AirPods Pro'nun ülkemizdeki satış fiyatı 1.899 TL. Samsung, gelecek sene dikey olarak katlanabilen akıllı telefon modeli tanıtabilir.

Elon Musk yine gündemde. Musk bu hafta rekor bir ağaç bağışı yaptı. Xiaomi Mi Note 10 Pro geliyor. Çinliler yapay elmas üretti. Çok yakında kurşun geçiremeyecek akıllı telefon ekranları geliyor. Altın kaplama iPhone 11 Pro modeli ortaya çıktı. Cihazın fiyatı dudak uçuklatıyor.

Akıllı telefon satışları canlandı. Huawei Watch GT 2 Türkiye'de satışa çıktı. Getir kuryesi kaza geçirdi, yardıma BanaBi kuryesi koştu.

Konu hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta. Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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