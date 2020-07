iPhone 12 Kutusu Sızdırıldı! Söylentiler Gerçek Mi Oluyor?

iPhone 12 kutusu nasıl olacak? iPhone 12 kutusunda kulaklık ve şarj aleti olacak mı? Apple'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 12 kutusu ile ilgili ilk sızıntı geldi.

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılar iPhone 12'nin şarj cihazı ve kulaklığa sahip olmayacağı yönündeydi. Son gelen sızıntı ile bu söylenti daha da güçlendi. iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık bulunmayacak.

Twitter üzerinden iPhone 12 kutusunun içi sızdırıldı. Bu sızan görüntü, iPhone 12'nin şarj cihazıyla birlikte gelmeyeceği söylentilerini doğruladı. Görüntünün %100 gerçek olduğu da yapılan paylaşımın açıklama kısmına eklendi.

iPhone 12 inner box.

This leaked image confirmed the rumors that the iPhone 12 will not come with a charger. 100% real.

.@9to5mac @MacRumors#iphone12 pic.twitter.com/bGHUbLENft