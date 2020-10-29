iPhone 13 Depolama Alanı İçin Heyecalandıran İddia!

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Analist Jon Prosser, iPhone 13 depolama alanı ile ilgili Apple kullanıcılarını heyecanlandıran bir iddia ortaya attı.

iPhone 13 Depolama Alanı İddiası Kullanıcıları Heyecanlandırdı

Akıllı telefon donanımının gelişmesi ile beraber depolama alanı en az batarya kapasitesi kadar önemli çünkü kullanıcılar fotoğraf ve video çekmek için fotoğraf makineleri yerine akıllı telefonlarını tercih ediyor. Gün içerisinde çok sayıda fotoğraf ve yüksek çözünürlüklü video çekimi sonucunda depolama alanı kısa sürede doluyor. Aynı durum oyunlar için de geçerli. Günümüzde çok yüksek dosya boyutuna sahip oyunlar bulunuyor. Yüksek boyutlu oyunları indirildiğinde çok kısa sürede cihazın depolama alanı dolabiliyor.

Akıllı telefonlarda yer alan depolama alanının kısa süre içerisinde dolması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu sebepten ötürü akıllı telefon üreticileri depolama alanını artırmak için kollarını sıvadı ve bunun sonucunda günümüzde 512GB gibi yüksek depolama alanına sahip akıllı telefonlar piyasaya sürüldü. 512GB depolama alanına sahip cihazlar arasında iPhone serisi de bulunuyor.

iPhone 6 ve iPhone 6S, en fazla 128 GB, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X en fazla 256 GB depolama alanı sunuyordu. Apple firması tarafından son üç yıldır satışa sunulan iPhone modelleri ise en fazla 512 GB depolama alanına sahip. Ortaya atılan iddiaya göre Apple, iPhone modellerinde yer alan depolama alanını artırmak için çalışmalara başlamış olabilir.

Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili kullanıcıları oldukça heyecanlandıran bir iddia ortaya attı. Prosser tarafından paylaşılan bilgiye göre iPhone 13 depolama alanı 1TB’a sahip olabilir. Teknoloji analisti, Twitter üzerinden attığı tweette “Umarım 1 TB iPhone’lara hazırsınızdır” ifadelerini kullandı. Paylaşılan tweet kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.

iPhone 13 depolama alanı iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonlar için 1 TB depolama alanı gerekli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.