110 Bin TL'lik iPhone 17 Pro'da O Renk Seçeneği Yok!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği etkinlikte birbirinden yeni ürünlerini tanıttı. Watch Series 11, Watch SE 3, Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3’ün yanı sıra en çok dikkat çeken ise iPhone 17 serisi oldu. Bu yıl seneden farklı olarak daha ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air modeli de duyuruldu. Ancak etkinliğin en büyük sürprizi, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bir detay oldu. Çünkü Apple, serideki 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde herkesin favorisi olan bazı popüler renk seçeneklerine yer vermedi. İşte detaylar...

iPhone 17 Pro Modelleri, Sadece Üç Renkle Geliyor

Bu yılın iPhone 17 Pro ve ‌iPhone 17 Pro‌ Max modelleri gümüş, kozmik turuncu ve derin mavi olmak üzere yalnızca üç renk seçeneğiyle tanıtıldı. Ancak geçen yılın iPhone 16 Pro serisinde bulunan natürel, çöl ve siyah renkler bu kez listeden tamamen çıkarıldı.

Apple, 2018’de piyasaya sürdüğü iPhone XS’ten bu yana ilk kez Pro serisini bu kadar sınırlı renk seçeneğiyle sunuyor. Dahası, iPhone tarihinde bir ilk yaşanarak Pro modellerde siyah ya da koyu gri hiçbir ton yer almıyor. Söz konusu renk seçenekleri kullanıcılar tarafından oldukça seviliyordu. Önümzüdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 17 serisinde geri dönüp dönmeyeceklerini ise hep birlikte göreceğiz.

iPhone 17 serisi, 12 Eylül Cuma günü saat 15.00'te ön siparişlere açılacak. 19 Eylül'de ise piyasaya sürülerek raflarda yerini alacak.

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.9 İnç Super Retina XDR OLED

6.9 İnç Super Retina XDR OLED Ekran Teknolojisi: ProMotion (adaptif 120 Hz, Always-On, 3000 nit)

ProMotion (adaptif 120 Hz, Always-On, 3000 nit) Ekran Çözünürlüğü: Belirtilmemiş

Belirtilmemiş Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açı + 48 MP ultra geniş + 48 MP periskop telefoto (4×/8× optik zoom, 40× dijital zoom, tetraprizma)

48 MP geniş açı + 48 MP ultra geniş + 48 MP periskop telefoto (4×/8× optik zoom, 40× dijital zoom, tetraprizma) Arka Kamera Video Kaydı: 4K @ 120 FPS

4K @ 120 FPS Ön Kamera: 18 MP

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.