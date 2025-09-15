iPhone 17 Serisi Türkiye’de Rekor İlgi Gördü: Teslimatlar Ertelendi!

Apple geçtiğimiz yıl iPhone 16 serisini tanıtmış ancak yeni modeller beklenen ilgiyi görmemişti. Şirketin tasarım çizgisi iPhone 11’den beri süregelen bir yapıyı koruyordu ve kullanıcılar yenilik konusunda tatmin olmamıştı. Şirketin geçtiğimiz günlerde duyurduğu iPhone 17 serisi ise dikkat çeken ön sipariş rakamlarıyla Apple’ın dikkatleri çektiğini gösteriyor. İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Serisi Beklenenden Fazla İlgi Gördü

Apple’a yakın güvenilir kaynakların paylaştığı bilgilere göre yeni modellerin teslimat sürelerinin uzaması, cihazların yoğun ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. iPhone 16 serisinde böyle bir durum yaşanmamıştı. Hatta ilk haftaki ön siparişler beklentilerin altında kalmıştı.

Yeni seri Türkiye’de de büyük ilgi topladı. ABD ve Çin’in ardından ülkemizde de teslimat süreleri birkaç haftaya kadar uzamış durumda. Her ne kadar Apple resmi satış rakamlarını açıklamasa da şirketin geçen yıla kıyasla çok daha güçlü bir performans sergilediği net.

iPhone 17 Serisi Özellikleri

Model iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ekran Boyutu 6.3 inç 6.5 inç 6.3 inç 6.7 inç İşlemci A19 Bionic A19 Pro Bionic A19 Pro Bionic A19 Pro Bionic Kamera Sistemi 48 MP + 12 MP 48 MP Fusion 48 MP Üçlü Lens + Periskop 48 MP Üçlü Lens + Periskop Kasa Materyali Alüminyum & Cam Alüminyum & Cam Yekpare Alüminyum Yekpare Alüminyum Türkiye Fiyatı (Başlangıç) 77.999 TL 97.999 TL 107.999 TL 119.999 TL

