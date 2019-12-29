iPhone Kullanmak Yasaklandı, UFO'lar Doğrulandı! - Teknoloji Haberleri #76

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Yerli otomobil tanıtıldı. İlk yerli deniz altımız havuza çekilecek. Huwaei Mate 30 Pro, Türkiye'ye geliyor. Apple'ı tehdit eden Türk hacker hapis cezasına çarptırıldı. UFO gerçekten var mı?

Google CEO'sunun ne kadar maaş aldığı doğrulandı. Huawei P40 çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. P40'ın bataryası hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Speedtest ücretsiz olarak kullanılabilen VPN servisini yayına aldı.

ABD'li bir adam arabasının anahtarını derisinin altına yerleştirdi. Yerli mail servisi YaaniMail kullanıma açıldı. YaaniMail gerçekten yerli mi? Tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını öğrenebilirsiniz.

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