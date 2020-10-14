iPhone'unuza İyi Bakın: Servis Onarım Ücretleri Zamlandı!

Yeni iPhone modelleri geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri duyuruldu. Yapılan etkinlikten hemen sonra iPhone servis ücretlerine zam yapıldı. iPhone servis ücretleri ne kadar? İşte iPhone servis ücretleri.

iPhone Servis Ücretleri Yükseldi!

Artan döviz kurları ve koronavirüs nedeni ile sekteye uğrayan tedarik zincirleri, ülkemizde ciddi fiyat artışlarına yol açmakla birlikte tüketicilerin tepkisine yol açıyor. Bu fiyat artışından nasibini alan ürünlerin arasında artık Apple servis ürünleri de bulunuyor. Apple iPhone servis ücretlerine zam yapma kararı aldı.

Ekran değişim ücretlerinin fiyatında ciddi bir artış yaşandı. Bazı ürünlerin servis onarım ücretlerinde değişiklik yapılmadı. Güncel iPhone ekran değişim ücretleri şu şekilde:

Eski Fiyat Yeni Fiyat iPhone 11 Pro Max ekran değişimi 2.369 TL 2.959 TL iPhone 11 Pro ekran değişimi 2.009 TL 2.509 TL iPhone 11 ekran değişimi 1.429 TL 1.789 TL iPhone XS Max ekran değişimi 2.369 TL 2.959 TL iPhone X ekran değişimi 2.009 TL 2.509 TL iPhone XR ekran değişimi 1.429 TL 1.789 TL iPhone 8 Plus 1.219 TL 1.219 TL iPhone 8 1.069 TL 1.069 TL iPhone 7 Plus 1.219 TL 1.219 TL iPhone 7 1.069 TL 1.069 TL iPhone 6s Plus 1.219 TL 1.219 TL iPhone 6s 1.069 TL 1.069 TL iPhone 6 939 TL 939 TL iPhone SE (2. nesil) 939 TL 939 TL iPhone SE 939 TL 939 TL iPhone 5s 939 TL 939 TL

Bu fiyatlar garanti kapsamı dışındaki fiyatlardır. Tüm fiyatlara Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler ekran değişim fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 serisi hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve sizler için hazırladığımız yazımıza ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.