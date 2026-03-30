165Hz OLED Ekranlı Android Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

iQOO 16'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 16'nın ekran özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

iQOO 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 GPU: Adreno 845

Adreno 845 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,8 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

iQOO 15'in 6000 nit parklaklığa sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 6000 nit civarı bir parlaklığa sahip olabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO 16'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi ve Adreno 845 GPU bulunacak. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek yer alacak. Çekirdeklerin kaç Ghz hıza ulaşabileceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak. Bu işlemci sayesinde Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Asphalt Legends, Genshin Impact ve CarX Street, dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, takılma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

iQOO 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekridek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefon ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. iQOO 15'te ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera mevcut.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 16'nın eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın 5000 yuan civarında bir fiyat ile satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 32 bin 189 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 65 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinde hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Siyahların tam siyah olarak görünmesi ve renklerin çok canlı olması, deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Yüksek parlaklığın da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilecek. Güçlü işlemci ise telefonda yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunların bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabilmesini sağlayacak.