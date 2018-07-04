İran’da Instagram Yasaklanıyor

İran, ülkede sosyal medya uygulamalarının kullanımına genel olarak pek sıcak bakmıyor. İran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı daha önce yasaklanmıştı. Şimdi de bu yasaklara bir yenisinin daha ekleneceği açıklandı. Buna göre yakın bir zamanda Instagram da bu yasaklardan nasibini alacak.

İran'ın Başkenti Tahran'daki başsavcılık binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram'ın yasaklanacağını söyledi. Ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram’a ilişkin yasağın ne zaman uygulamaya konulacağı ise açıklanmadı.

Muhammed Musaddık yasaklama kararının gerekçesi olarak, "Ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açması"nı gösterdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında İran’ın Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başladığı iddia edilen rejim karşıtı protesto ve eylemlerin, sosyal medya ağlarıyla daha da büyüdüğü söylenmişti. Bu nedenle ülkede birçok sosyal medya ağına erişim bir süreliğine durdurulurken, Nisan ayında Telegram tamamen yasaklanmıştı.

İran’da internet kullanıcılarının en çok kullandıkları sosyal ağların başında %55 ile Telegram yer alırken, Instagram da ülkede %23’lük bir kullanım oranına sahip. Geçen hafta ülkede doların hızla yükselmesi üzerine, Tahran esnafı bu durumu protesto etmek amacıyla eylemler yapmıştı. Bu eylemlerin hemen ardından Instagram’ın kapatılacağının açıklanmasının, oldukça dikkat çekici bir karar olduğu söyleniyor.