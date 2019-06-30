İşçilerin Performansını Sürekli Gözetleyecek Bir Sistem Geliştirildi

Çalışan kişilerin nasıl bir performans sergilediği, kurumlar için her zaman çok önemli bir konu olmuştur. Bir akıllı saati ve özel bir uygulamayı bir araya getiren araştırmacılar, bunlarla performans izlemenin yollarını aradılar. Bu araştırmalar için 750 ABD işçisi izlendi.

Oluşturulmak istenen bu sistemin daha önceden öğrenciler üzerinde uygulandığını da söylemek gerekiyor Dartmouth Üniversitesi bilgisayar bilimleri profesörü Andrew Campbell, bu programın verimliliği artıracağını söylüyor. Teknolojinin verimliliği artırmak için kullanılmak istenmesi olumlu bir durum olarak algılanıyor.

Sistem işçiler için bir baskı aracına dönüşebilir

Bu sistem işçileri performansa göre çeşitli sınıflara ayırıyor. Yüksek performans gösteren kişilerin, düşük telefon kullanımlarına ve daha uzun derin uyku sürelerine sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca yüksek performans gösteren kişiler, fiziksel olarak daha aktif görülüyor.

Telefon ve giyilebilir teknolojiler sayesinde işçiler ile ilgili tüm veriler bulut sistemine aktarılacak. Bulut sistemi üzerinden işçilerin performans değerlendirmeleri yapılıp; yüksek, düşük ve orta olarak sınıflandırılacak.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren gizlilik uzmanları, bunun işçi haklarını ciddi oranda zedeleyeceğini söyledi.

Çalışanların takip edilmesi, işçiler için kişilik haklarını zedeleyici olarak görülebilir. Peki sizce de böyle bir sistemin geliştirilmesi çalışanların gizliliklerinin ihlal edilmesine neden olur mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.