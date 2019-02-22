İsrail'in Uzay Aracı, SpaceX ile Ay Yolculuğuna Başladı

SpaceX, İsrail’in Ay misyonu için geliştirdiği "Beresheet" adındaki uzay aracını başarılı bir şekilde uzaya fırlatarak, 2019’daki ikinci lansmanını gerçekleştirdi.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, perşembe akşamı Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yeni bir Falcon 9 roketi fırlattı.

Roketin taşıdığı çamaşır makinesi büyüklüğündeki 585 kiloluk “Beresheet” adındaki uzay aracının iki aylık bir yolculuğun ardından Ay’a inmesi bekleniyor. İsrail başarılı olduğu takdirde, ABD, Rusya ve Çin’in ardından Ay yüzeyine iniş yapan dördüncü ülke olacak.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3 — SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019

Kar amacı gütmeyen SpaceIL adlı kuruluş tarafından geliştirilen uzay aracı, Ay'ın manyetik alanlarını ölçecek.

Beresheet’in gövdesinde, İncil, İsrail milli marşı, İsrail bayrağı ve çocukların çizimlerinin bulunduğu bir zaman kapsülü de var.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayicileri'nin ortak olarak yer aldığı yaklaşık 100 milyon dolarlık proje, özel bağışçılar tarafından desteklendi. Projenin sponsorları arasında, Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçılarından biri olan Amerikalı Yahudi lobici Miriam Adelson ve Las Vegas'ta casino işleten kocası Sheldon Adelson da bulunuyor.

Falcon 9 roketinin taşıdığı tek yük Beresheet uzay aracı değildi. Roket ayrıca, Endonezya'nın Nusantara Satu adındaki haberleşme uydusu ile ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın deney için geliştirdiği uyduyu da taşıyordu.