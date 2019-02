İsrail'in Uzay Aracı, SpaceX ile Ay Yolculuğuna Başladı

SpaceX, İsrail’in Ay misyonu için geliştirdiği "Beresheet" adındaki uzay aracını başarılı bir şekilde uzaya fırlatarak, 2019’daki ikinci lansmanını gerçekleştirdi.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, perşembe akşamı Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yeni bir Falcon 9 roketi fırlattı.

Roketin taşıdığı çamaşır makinesi büyüklüğündeki 585 kiloluk “Beresheet” adındaki uzay aracının iki aylık bir yolculuğun ardından Ay’a inmesi bekleniyor. İsrail başarılı olduğu takdirde, ABD, Rusya ve Çin’in ardından Ay yüzeyine iniş yapan dördüncü ülke olacak.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3