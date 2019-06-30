İsrail Uzay Aracı Ay Görevine Tekrar Gönderilmeyecek

İsrail tarihi yeniden yazarak Ay’a ayak basmak istiyor. İsrail'in tanımış uzay şirketlerinden olan SpaceIL’in geçen aylarda Beresheet uzay aracını Ay’a göndermesi ile herşey başlamıştı. Şirketin başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimi, onu daha da hırslandırmış gibi görünüyor. İşte haberimizin detayları.

SpaceIL yaptığı açıklamada, Ay görevini başarıyla yerine getirdiğini söylüyordu. Halbuki bu şirket tarafından gönderilen Beresheet 2.0 uzay aracı talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu, kuruluşun yenilgiyi kabul etmediğini gösteriyor.

İsrail uzay aracı başka amaçlar için kullanılacak

İsrailli devlet yetkililerin de katıldığı bir toplantıda, şirketin Ay görevinde başarısız olması ile ilgili olumlu konuşuldu. Kısa bir zaman içerisinde kuruluşun toparlanarak yeniden Ay görevine başlayacağı yetkililer tarafından belirtilmişti. Nitekim SpaceIL, bunun biraz daha farklı bir versiyonunu gerçekleştirdi.

Ay’a gitme isteğinden vazgeçen bu kuruluş, farklı bir bilimsel görev için çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar, muhtemelen yine Ay görevi ile bağlantılı ancak çok daha kapsamlı bir iş yapılacak.

Evrende insanlığın kolonisini kurma çabaları ilk olarak Ay ile başlayacak. Bu nedenle geleceği gören İsrailli şirketler, daha çok Ay çalışmalarına başladı. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu şirket, Ay ile ilgili daha kapsamlı görevlere başlayacak mı? Bizi takipte kalın.