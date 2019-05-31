İstanbul'a Blockchain Okulu Açılıyor

İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü İsmail Metin, Blockchain teknolojisinin kullanımdaki paralar başta olmak üzere birçok alanı dönüştüreceğini belirterek, "10 yıl sonra madeni paranın bir zamanlar ödeme aracı olarak kullanıldığını çocuklara anlatmak durumunda kalabiliriz." dedi.

Blockchain Teknolojisi, Bilişimin Seyrini Değiştiriyor

İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin, lansmanda yaptığı konuşmada, ülke olarak teknoloji alanında oyun kurucu olmak amacıyla Blockchain okulu projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Katma değeri yüksek Blockchain pazarının büyümesine katkı sağlamayı, Blockchain konusunda farkındalığı artırarak uzman yazılımcılar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Metin, şunları söyledi:

"Blockchain proje, prototip ve iş modellerini başta finans olmak üzere İstanbul’daki çeşitli sektörlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Hedef grubumuzda İstanbul’da yaşayan yazılımcılar, girişimciler, konuyla ilgili lise ve üniversite öğrencileri ve İstanbul’da bilişim ve finans sektörü içerisindeki genç teknik personeller var. Bu hedef grubunu blockchain projemize dahil etmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde blockchain alanındaki eğitim ve insan kaynağı açığını kapatmayı hedefliyoruz."

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan da Blockchain teknolojisinin karşılıklı şifreleme özelliğiyle bilişim alanındaki her şeyi güvenli hale getirdiğini ve bilişimin seyrini değiştiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin küresel dijital dönüşüm sürecinde etkin rol alabilmesi için Blockchain ve ilgili teknolojilerde ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünü yetiştirmesi gerektiğine dikkati çeken Arıkan, "Bu proje ile Türkiye’de Blockchain teknolojileri alanında farkındalık yaratmak, Türkçe bilgi kaynağı ve eğitim modülleri geliştirmek, gençlerin yetkinliğini artırmak ve ortaya çıkabilecek yenilikçi fikirleri desteklemek amaçlanmaktadır." dedi.

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