İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Normalleşme Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 11 Mayıs’tan itibaren yeni normal döneme adım attığımızı belirterek, nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirileceğini ve artık buna göre karar verileceğini söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kısıtlamalar Sürebilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, coronavirüs (covid-19) salgınının başlarında okulların kapatıldığını, bazı işyerlerinin vardiyalı çalışmaya geçtiğini ve 65 yaş üstü kişilerin evde kalması gibi çeşitli tedbirlerin alındığını hatırlattı. Özkan, 11 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye’de yeni normal dönemin başladığını vurguladı.

Şu anda 15 ilde seyahat kısıtlamasının olduğunu ve bayramda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının da olumlu etkilerinin olacağını belirten Prof. Dr. Özkan, yeni normal döneme geçerken kısıtlamaların da adım adım kaldırılacağını ifade etti.

Yeni normale geçerken virüsü taşıyan fakat belirti göstermeyen kişilerle karşılaşılabileceğini belirten Prof. Dr. Özkan, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılması konusunda nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini söyledi.

Prof. Dr. Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: