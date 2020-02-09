İstanbul Kart Kalkıyor, Deprem Önceden Bilinecek! - Teknoloji Haberleri #82

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

6G konuşulmaya başlandı. Huawei, 6G'nin 5G'den 8 bin kat daha hızlı olacağını söyledi. Corona virüsü Apple'ın planlarını alt üst etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü şehir genelinde yaygınlaştırılması amaçlanan elektrikli toplu taşıma araçlarının tüm elektrik ihtiyacını giderebilecek güneş enerji santrali kuracak.

KKTC, Da Vinci isimli yerli otomobili ile karşımıza çıktı. Xiaomi hızlı şarj konusunda yeni çalışmalar yapıyor. YouTube yıllık gelirlerini açıkladı. Google'da rezillik yaşandı.

İstanbul'da akbil dönemi bitiyor. Konu hakkındaki detaylar videomuz içerisinde yer almakta. Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!