Uygun Fiyatlı Smart Keyboard Rakibi: İşte Logitech Combo Touch

Apple tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan iPadOS ile birlikte iPad modelleri, klavye desteğini daha ileri bir seviyeye taşıdı ve cihazları hem işletim sisteminin kendisi hem de bu tip desteklerle küçük bir bilgisayar haline getirmeyi başardı. Logitech tarafından tanıtılan Combo Touch, bu özelliklerden en başarılı şekilde yararlanabilmenize olanak sunuyor. İşte Logitech Combo Touch hakkında merak edilen tüm detaylar!

Logitech Combo Touch Özellikleri ve Fiyatı

iPad (Nesil 7), iPad Air (Nesil 3) ve iPad Pro (10,5 inç) modelleri için tanıtılan Combo Touch, touchpad ile gelen Smart Connector destekli bir klavye olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada - en azından şu aşamada - bu üç ürün için yerleşik touchpad ile satışa sunulan resmi bir ürün bulunmuyor ve bu nedenle ihtiyaçlar için iyi bir fırsat olabilir.

Nitekim iPad Pro (2020) modelleri için satışa sunulan Magic Keyboard'ın fiyatını düşündüğümüzde, bir kılıfa bir tablet parası daha vermek istememeniz oldukça normal bir durum.

Combo Touch kullanıcıların ergonomik deneyim edinebilmesi adına dört farklı kullanım modu ile geliyor:

- Yazma Modu: Klavyeyi dik konuma getirin, not ya da e-posta yazmak için destek çubuğunu dışarı çekin.

- Görüntüleme Modu: Klavyeyi ayırın, film veya TV şovu izlemek için destek çubuğunu dışarı çekin.

- Çizim Modu: Apple Pencil (1. nesil) veya Logitech Crayon ile not almak ya da çizim yapmak için destek çubuğunu tamamen uzatın.

- Okuma Modu: Kitap, makale ve daha fazlasını okumak için destek çubuğunu içeri sokup klavyeyi ayırın.

Şu aşamada yeni modelin fiyatlandırma bilgisi hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da şirketin satışa sunduğu ürünlerin genel ölçüde Apple'ın ürünlerine kıyasla daha uygun fiyata sahip olduğunu ve bu nedenle Magic Keyboard gibi modellere nazaran daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağını düşünebiliriz.

Peki siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu klavyenin fiyatı ne kadar olmalı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.