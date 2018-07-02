İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri

Fortune tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en değerli şirketleri belli oldu. Şirket cirosu baz alınarak yapılan listenin başında 53.9 milyar liralık kazanç ile TÜPRAŞ yer edinirken, ikinci sırada ise EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme) boy gösterdi. İşte ülkemizin en değerli firmaları:

Fortune dergisinin yaptığı araştırma kapsamında ülkemizin en değerli markası TÜPRAŞ olduğu ifade edildi. Yıllık 53.9 milyar ciro yapmayı başaran TÜPRAŞ'ın hemen arkasında yer alan EPİAŞ'ın cirosu ise ortalama 41 milyar civarında. Ayrıca en değerli şirketler listesine 97 yeni marka girerken özellikle inşaat şirketlerinin dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor.

TÜPRAŞ ve EPİAŞ'ın hemen ardında Petrol Ofisi bulunuyor. 2017 yılında 40 milyar ciro rakamını yakalayan Petrol Ofisi'nin, 39 milyarlık THY'yi sollamış olması da gözlerden kaçmıyor. Toplamda 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketinin bulunduğu en değerli 500 şirketten ilk 10 marka şu şekilde sıralanmış durumda:

Türkiye'nin En Değerli Markaları