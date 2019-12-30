İşte WhatsApp'a 2020'de Gelecek Özellikler

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2020’de önemli güncellemeler alacak. Şimdilik WhatsApp Beta programına dahil olan iOS/Android kullanıcılarının deneyimleyebildiği WhatsApp özellikleri haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’a karanlık modun çok yakında geleceğinin haberini sizlerle paylaşmıştık. Android ve iOS için hazır olan WhatsApp karanlık (koyu) mod tartışmasız en çok beklenen özellik ancak 2020’de gelecek tek güzel özellik değil. Beyaz fon yerine koyu gri fonun alacağı, kullanıcıları açma/kapatma seçeneği sunulacak hatta telefonun pil tasarruf moduna bağlı çalışacak WhatsApp dark mode özelliği sayesinde hem göz sağlığı korunacak hem de pilden tasarruf edilecek.

Gün içinde en çok kullanılan mobil uygulama olduğundan önemli bir özellik. WhatsApp’a karanlık modun gelmesi kadar önemli bir diğer özellik sahte ters görsel arama özellği. Şu anda beta programında olanların kullanabildiği Görselle Arama özelliği kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri resmin kaynağını Google üzerinden doğrulamalarını sağlıyor. Bu şekilde sahte haberlerin yayılması azaltılabilir veya kendilerini başkası gibi tanıtıp dolandırmaya çalışan insanlar (catfish) azalabilir.

Kendi kendine silinen mesajlar, WhatsApp’a gelecek özellikler arasında. İlk olarak Snapchat’te gördüğümüz, sonrasında Instagram Hikayeler’e de getirilen bu özellik şu anda küçük bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor ve sadece Android’de mevcut olduğu söyleniyor. Gönderilerin kaybolma süresi ayarlanabilecek. Bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl seçeneği sunulacak, kullanıcının belirttiği süre sonunda mesajlar sohbetten silinecek. Bu özellik hem grup sohbetlerinde hem de birebir sohbetlerde çalışacak. Ayarlardan kapatılabilecek ve silinmeden önceki süre sınırı değiştirilebilecek.

Dark mode (karanlık/koyu mod), görselle arama, kendi kendini yok eden mesajlar ve daha birçok özelliğin ekleneceği WhatsApp sürümünün ne olacağı bilinmiyor ancak WhatsApp’a 2020’de harika özelliklerin ekleneceği aşikar.