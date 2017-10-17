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İşte Yeni Polo'nun Fiyatı!

Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji
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Almanya merkezli Volkswagen şirketi kısa bir süre önce yeni Polo modelini tanıtmıştı. Bugünden itibaren ülkemizde satışa sunulan 2018 model Polo, 3 ayrı donanıma ek olarak benzinli ve dizel sürümleriyle geliyor. Yeni Polo’nun alt fiyatı ise 64 bin 900 TL olarak belirlenmiş.

Önceki modellerine göre pek çok yenilikle gelen Polo’da tasarımsal yenilik “bulunmuyor” denecek kadar az seviyede. Sadece birkaç noktada daha sert çizgiler kullanan Volkswagen’ın Polo’yu, B kategorisinde tuttuğunu da belirteyim. Dizel ve benzinli olarak müşterileri karşılayan yeni model, tüm versiyonlarında LED far bulundurmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bir önceki modele göre 81 mm daha uzun ve 7 cm daha geniş olan 2018 model Polo, çok daha geniş bir iç hacme sahip.

Sabit olarak 6.5 inçlik bir multimedya ekranına sahip olan Polo, 351 lt’lik bagaj hacmi barındırıyor. Versiyonuna göre Highline Trendline ve Comfortline isimlerini alan yeni modelin en ucuzu 64 bin 900 TL, en pahalı ise 91 bin 800 TL fiyat etiketine sahip.

İşte tüm versiyonların fiyat listesi:

  • Trendline donanım: 64.900 TL
  • Trendline donanım (dizel): 84.900 TL
  • Comfortline donanım (manuel şanzıman): 75.900 TL
  • Comfortline donanım (otomatik şanzıman): 82.800 TL
  • Comfortline donanım (dizel): 91.800 TL
  • Highline donanım: 87.900 TL

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ETİKETLER: araba volkswagen

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